İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İngiliz Hava Kuvvetleri uçağı, sağlık ekipmanları için İstanbul'da

İngiliz Hava Kuvvetleri uçağı, sağlık ekipmanları için İstanbul'da
İngiliz Hava Kuvvetleri uçağı, sağlık ekipmanları için İstanbul'da

İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait Arıbus A400M tipi askeri kargo uçağı, korona virüsle mücadele kapsamında tıbbi sağlık ekipmanları almak üzere İstanbul’a geldi.

İngiliz Hava Kuvvetleri uçağı, sağlık ekipmanları için İstanbul’da - Tıkla İzle

Korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında birçok ülkenin sağlık ekipmanları konusundaki taleplerini geri çevirmeyen Türkiye çok sayıda ülkeye maske, eldiven, koruyucu tulum gibi tonlarca tıbbi yardım malzemesi göndermişti. Bu kapsamda virüsten en çok etkilenen Avrupa ülkelerinden biri olan İngiltere'ye de daha önce Türk Hava Kuvvetlerine ait askeri kargo uçağıyla iki kez tıbbi ekipman desteği sağlanmıştı.

Virüsle mücadelede dayanışma kapsamında bu kez İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait Arıbus A400M tipi askeri kargo uçağı, sağlık ekipmanlarını almak üzere İstanbul'a geldi. Kargo uçağı tıbbi sağlık malzemelerini almak üzere geldiği İstanbul Havalimanı'nda görüntülendi. Uçağın, havalimanında kargo terminallerinin bulunduğu bölgeye yakın bir noktada park pozisyonunda yükleme için beklediği görüldü. Sağlık malzemelerinin yüklenmesinin ardından uçak, İngiltere'ye gitmek için havalanacak.

Ferhat Yasak

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.