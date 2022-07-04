İngiliz ordusunun sosyal medya hesapları hacklendi

İngiliz ordusunun Twitter ve Youtube hesaplarından yapılan şüpheli paylaşımların ardından, ordunun sosyal medya hesaplarının hacklendiği öğrenildi. Ordunun Youtube kanalında iş adamı Elon Musk'ın kripto para ile ilgili videolarının paylaşılmasının ardından Twitter hesabından da NFT (nitelikli fikri tapu) ile ilgili paylaşım retweet edildi. Ordu tarafından yapılan açıklamada, ihlal doğrulanarak, sorunun çözüldüğü ve her 2 hesabın da askıya alındığı aktarıldı. Açıklamada ayrıca, “Şu an sorun çözülmüş olsa bile, soruşturma yürütülüyor ve daha fazla yorum yapmak doğru olmaz” ifadeleri kullanıldı.

Hesapların ismi değiştirildi

Ordu hesaplarının isimlerini de değiştiren şahıs veya şahısların kim olduğuna dair açıklama yapılmadı. Twitter hesap adının “Bapecslan” olarak değiştirilmesinin ardından, hesap ayarları dün öğleden sonra eski ayarlarına geri getirildi. Twitter'dan durumla ilgili paylaşım yapan ordu, “Geçici paylaşım kesintilerimizden dolayı özür dileriz. Kaza ile ilgili soruşturma yürüteceğiz ve nedenini öğreneceğiz. Bizi takip ettiğiniz için teşekkürler. Normal paylaşımlarımız şimdi devam edecek” açıklamasında bulundu.