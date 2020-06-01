İngilizler, gruplar halinde toplanmaya başladı

Korona virüs salgını nedeniyle 27 Mart'tan bu yana karantina uygulanan İngiltere'de hayat normale dönüyor. Korona virüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden olan İngiltere, ülke genelinde uygulanan kısıtlamaları gevşetmeye başladı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Perşembe günü yaptığı basın açıklamasında 1 Haziran'dan itibaren 6 kişilik grupların bir araya gelebileceğini duyurmuştu.

Johnson'ın, Pazartesi gününden itibaren bir araya gelecek grupların 2 metrelik mesafeyi korumaları koşuluyla bahçelerde ve özel açık alanlarda toplanabileceğini duyurmasıyla İngilizler, sokakları doldurdu. Johnson'ın, ailelerin ve arkadaşların yeniden bir araya gelebileceğini duyurmasının ardından İngiltere'de park ve bahçelerde büyük kalabalıklar halinde toplandı. Gruplar arasında sosyal mesafenin korunduğu gözlemlenirken, polisin de bölgede güvenlik önlemlerini aldığı görüldü.

İngiltere Hükümeti tarafından kalabalık grupların buluşmasına izin verilirken Johnson, insanlara hijyen ve sosyal mesafeyi korumaları konusunda uyarıda bulunmuştu. Öte yandan bugünden itibaren ilkokulların birinci ve sonuncu sınıfları eğitime yeniden başladı. 15 Haziran'dan itibaren ise ülkedeki perakende sektörünün açılması bekleniyor.

Aylin Karadeniz