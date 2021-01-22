İngiltere Başbakanı Johnson: 'Mutasyon virüs daha ölümcül olabilir'

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ilk olarak İngiltere'de tespit edilen ve normal virüse göre yüzde 70 daha hızlı yayıldığı belirtilen mutasyona uğramış korona virüsün daha ölümcül olabileceği konusunda uyarıda bulundu. Johnson, "Mutasyona uğrayan korona virüsün daha yüksek ölüm oranıyla ilişkili olabileceğine dair bazı kanıtlar var" dedi.

Mevcut aşıların, mutasyona uğrayan virüs türüne karşı da etkili olduğunu belirten Johnson, insanlara aşı olmaktan çekinmemeleri gerektiğini söyledi.

"İngiltere aşı hedefine ulaşmak için yolda"

Başbakan Johnson, İngiltere'de Şubat ayının ortasına kadar aşıların ilk dört öncelikli grubuna verileceğini söyledi. Johnson, İngiltere'nin aşı hedefine ulaşmak için "yolda" olduğunu ifade ederek, aşı olan herkese teşekkür ettiğini söyledi. Johnson, aşının "virüsü yenmenin en iyi ve en hızlı yolu" olduğunu aktardı.

Öte yandan şu ana kadar İngiltere'de 5,3 milyon kişinin aşının ilk dozunu aldığı belirtildi.

Toplam can kaybı 95 bini aştı

İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte bin 401 kişinin hayatını kaybettiği, toplam can kaybı sayısının da 95 bin 981'e yükseldiği belirtildi. Son 24 saat içinde 40 bin 261 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 3 milyon 583 bin 997'ye ulaştı.