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İngiltere Başbakanı Theresa May 7 Haziran'da istifa edecek

İngiltere Başbakanı Theresa May 7 Haziran'da istifa edecek
İngiltere Başbakanı Theresa May 7 Haziran'da istifa edecek

İngiltere Başbakanı Theresa May, Muhafazakar Parti liderliğinden 7 Haziran’da istifa edeceğini duyurdu.

İngiltere Başbakanı Theresa May, 10 Downing Street'teki Başbakanlık Binası'nda basına açıklamalarda bulunarak 7 Haziran'da istifa edeceğini açıkladı. May'in istifasını onaylaması bekleniyor. Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma (Brexit) süreci krize dönüşen İngiltere'de Başbakan Theresa May üzerindeki baskılar üzerine istifa etti.

May, Avam Kamarası'nın 3 kez reddettiği Brexit anlaşmasına değinerek, “Milletvekillerini bu anlaşmayı desteklemeye ikna etmek için elimden gelen her şeyi yaptım. Ne yazık ki, bunu başaramadım. Üç kez denedim” dedi. 

"Elimden gelenin en iyisini yaptım" 

Konuşmasının sonunda gözleri dolan ve sesi kısılan May, Başbakan olmanın hayatının onuru olduğunu belirterek, “Elimden gelenin en iyisini yaptım. Başbakan olarak arkamdaki kapıdan ilk adım attığımdan beri İngiltere'yi yalnıza ayrıcalıklı bir azınlık için değil, herkes için çalışan bir ülke yapmak ve referandumun sonucunu onurlandırmak için çabaladım. Sevdiğim bu ülkeye hizmet etme görevini büyük bir minnettarlıkla bırakıyorum” ifadelerini kullandı. 

İngiltere'nin ikinci kadın başbakanı olduğunu hatırlatan May, son olmayacağını ifade etti.  

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