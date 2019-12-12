İngiltere erken seçim için sandık başında

Yaklaşık 46 milyon seçmenin bulunduğu ülkede oy verme işlemi yerel saatle 07.00'de (TSİ 10.00) başladı. Avam Kamarasının yeni üyelerinin belirleneceği seçimlerde oy verme işlemi yerel saatle 22.00'ye kadar (TSİ 01.00) sürecek. 650 seçim bölgesinde 3 bin 322 aday Avam Kamarası için yarışacak.

Seçime, Muhafazakar Parti, İşçi Partisi, Liberal Demokrat Parti, Yeşil Parti, Brexit Partisi, Değişim İngiltere Partisi, İskoç Ulusal Partisi, Plaid Cymru Galler Partisi, Demokratik Birlik Partisi ve Sinn Feid Partisi katılacak.

HÜKÜMETİ KURMAK İÇİN 326 MİLLETVEKİLİ GEREKİYOR

Seçimde dar bölge çoğunluk sistemine göre en çok oyu alan parti parlamentoya girecek. İngiltere'de hükümet kurulabilmesi için 326 sandalyeye ulaşılması gerekiyor.