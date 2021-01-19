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İngiltere Sağlık Bakanı Hanckok, karantinada

İngiltere Sağlık Bakanı Hanckok, karantinada
İngiltere Sağlık Bakanı Hanckok, karantinada

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, 6 gün boyunca korona virüs karantinasında olacağını duyurdu.

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, Ulusal Sağlık Hizmeti (NHS) korona virüs uygulamasından bildirim alması üzerine kendini karantinaya aldığını duyurdu. Sosyal medya hesabından yayınladığı bir videoda açıklama yapan Hancock, "Dün gece NHS korona virüs uygulaması tarafından bildirim aldım. Bu da Pazar gününe kadar evden hiç çıkmadan kendimi izole edeceğim anlamına geliyor. Kedini izole etmek, belki de sosyal mesafe kuralının en önemli parçası. Çünkü uygulamadan test sonucu pozitif çıkan biriyle yakın temasta bulunduğumu öğrendim. Bu, bulaş zincirini nasıl kırdığımızı gösteriyor. Benim yapacağım gibi bu kurallara uymalısınız” dedi. Çalışmalarını evden yürüteceğini belirten Hanckok, “Tüm kuralları takip ederek bu virüsü yenebiliriz” diye konuştu.

Mart 2020'de İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Sağlık Bakanı Hanckok korona virüse yakalanmıştı.

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