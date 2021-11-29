İngiltere'de 18 yaş ve üzeri kişiler Covid-19'a karşı hatırlatıcı doz aşı yaptırabilecek

İngiltere'de Covid-19'un Güney Afrika'da tespit edilen yeni mutasyonu Omicron yayılmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Sajid Javid düzenlediği basın toplantısında, Omciron'un yayılmasını önlemek amacıyla aşılama programına odaklanılacağını belirtti. Aşılama ve Bağışıklama Ortak Komitesinin (JCVI) Covid-19 aşılarının hatırlatıcı dozunun uygulanmasına yönelik önerisini kabul ettiğini aktaran Javid, İngiltere'de 18 yaş ve üzeri herkese 3'üncü doz Covid-19 aşılarının yapılacağını açıkladı.

İngiltere'de 2'inci doz ile 3'üncü doz arasındaki süre 6 aydan 3 aya düşürüldü

Javid, Covid-19 aşısının 2'inci dozu ile 3'üncü dozu arasındaki sürenin 6 aydan 3 aya düşürüldüğü ifade etti. İngiltere'de 12 ila 15 yaş arasındaki çocuklara aşının ilk dozundan 3 ay sonra 2'inci dozların uygulanabileceğini söyleyen Javid, bağışıklık sistemi şiddetli hastalıklar tarafından baskılanan kişilere ise ikinci kez destekleyici Covid-19 aşısı yapılabileceğini aktardı. Destekleyici dozların Pfizer/BioNTech veya yarım doz Moderna aşılarından uygulanabileceğini ifade eden Javid, "Bu tavsiyeleri tamamen kabul ettim. Bu yeni önlemler mutasyona karşı daha fazla insanı daha hızlı bir şekilde koruyacak" dedi.

Javid, "Bu önlemler aşı programımız için büyük bir adımı temsil ediyor ve hatırlatıcı dozu alabilecek insan sayısını neredeyse ikiye katlıyor" ifadelerini kullanarak, potansiyel tehditlere karşı kararlı ve hızlı hareket etmenin önemli olduğunu vurguladı.

"Vakaların artmasını bekliyoruz"

Covid-19'un sona ermediğini belirten Sağlık Bakanı Javid, önümüzdeki günlerde İngiltere'deki Omicron vakalarının artmasının beklendiğini ifade ederek, "Endişe verici yeni bir mutasyonun tehdit olabileceğini her zaman biliyorduk" dedi.

G7 Sağlık Bakanları acil toplantıya çağrıldı

Omicron'u görüşmek üzere G7 Sağlık Bakanlarını acil bir toplantıya çağırdığını açıklayan Javid, "Bu yeni mutasyonu ve gelecekteki tehditleri ele almak için uluslararası ortaklarımızla işbirliği yapmaya devam etmemiz hayati önem taşıyor" dedi.

Omicron vaka sayısı 11'e yükseldi

Yetkililer, hafta sonu İngiltere'de tespit edilen 3 vakaya ek olarak bugün İskoçya'da 6 vaka, başkent Londra'da ise 2 yeni vaka daha tespit edildiğini açıkladı. Birleşik Krallık'ta toplam Omicron vaka sayısı 11'e yükselirken, en son tespit edilen 2 vakanın birbiriyle veya daha önce teyit edilen vakalarla bağlantılı olmadığı ancak her 2'sinin de Güney Afrika ile seyahat bağlantıları olduğu belirtildi.

Aylin Albayrak