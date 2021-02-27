İngiltere'de Covid-19 ile mücadelenin simge ismi Yüzbaşı Moore için cenaze töreni

İngiltere'de korona virüs salgını ile mücadelede Ulusal Sağlık Servisi'ne (NHS) 33 milyon Sterlinden fazla bağış toplayan ve Kraliçe II. Elizabeth'ten şövalye unvanı alan 100 yaşındaki İkinci Dünya Savaşı gazisi Yüzbaşı Tom Moore için bugün cenaze töreni düzenlendi. Covid-19 testinin pozitif çıkmasından sonra 2 Şubat'ta hayatını kaybeden Moore'un cenaze töreni yerel saatle 11.25'te başladı. Tom Moore'un cenaze töreninde bayrağa sarılı tabutunun üzerine madalyaları, şövalyelik madalyası ve İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma görev şapkasının bir kopyası yerleştirildi. Yorkshire Alayı'nın 6 üyesi, İkinci Dünya Savaşı gazisi Moore'un tabutunu Bedford'daki krematoryuma taşıdı. Tören için Yorkshire alayı üyeleri tarafından askeri koruma sağlandı.

Salgınla mücadelenin simgelerinden Moore için düzenlenen cenaze törende Britanya Savaşı Anma Uçuşu'nun parçası olan C-47 Dakota askeri uçağı da uçuş gerçekleştirdi. Ailesi aslen Yorkshire'ın Bradford bölgesinden olan Yüzbaşı Moore'un küllerinin Yorkshire'a gömüleceğini duyurdu.

Öte yandan, Covid-19 salgınında topladığı bağışlarla "ulusal bir kahraman" haline gelen ve Kraliçe tarafından şövalye unvanı alan Tom Moore, Covid-19 testinin pozitif çıkmasından sonra nefes almakta zorluk çektiği için Bedford Hastanesine kaldırılmıştı. Zatürre tedavisi gördüğü için Covid-19 aşısı olamayan Yüzbaşı Moore 2 Şubat'ta korona virüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Aylin Karadeniz

