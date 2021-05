İngiltere'de günlük vaka sayısı 2 binin altına düştü

İngiltere'de Covid-19'a bağlı günlük vaka ve can kaybı sayısı düşmeye devam ediyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte bin 979 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 4 milyon 452 bin 756'ya ulaştığı belirtildi. Ülkede son 24 saatte 5 kişinin hayatını kaybettiği, toplam can kaybının ise 127 bin 684'e yükseldiği aktarıldı.

Ülkede toplam 36 milyon 704 bin 672 kişinin Covid-19'a karşı aşılandığı, 20 milyon 287 bin 403 kişiye ise aşının her iki dozunun yapıldığı belirtildi.

Covid-19 kısıtlamalarının hafifletilmesinde üçüncü aşamaya geçildi

İngiltere hükümeti tarafından bugün itibarıyla İngiltere, Galler ve İskoçya'da uygulanan kısıtlamalar hafifletildi. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Covid-19'un yayılmasını engellemek için halkı sorumlu olmaya devam etmeleri ve tedbiri elden bırakmamaları gerektiği konusunda uyardı. Johnson, "Hedeflediğimiz 4 aşamalı yol haritasında gün itibarıyla yeni bir dönüm noktasına ulaştık, fakat bundan sonraki tüm adımlarımızı büyük bir titizlikle atmalıyız" ifadelerini kullandı.

Kısıtlamaların hafifletilmesinde üçüncü aşamaya gelinene İngiltere'de bugün itibarıyla yiyecek ve içecek hizmeti sağlayan işletmeler iç mekanlarda müşteri ağırlayabilecek. İnsanlar açık havada 30 kişiye kadar gruplar halinde buluşabilecek. Müze, sinema, tiyatro ve konferans merkezleri yeniden hizmet verebilecek. Ayrıca insanlar hükümet tarafından açıklanan "Yeşil Liste'de" yer alan ülkelere karantina şartı aranmadan seyahat edebilecek.

Aylin Karadeniz