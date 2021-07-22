İngiltere'de haksız yere hüküm giyen postane çalışanlarına 100 bin sterlin tazminat ödenecek

İngiltere'de ülke genelinde postane şubeleri bulunan Post Office kuruluşunun bilgisayar sisteminde meydana gelen bir hata nedeniyle yüzlerce postane çalışanının işten çıkarılması ve haksız yere hüküm giymesiyle sonuçlanan skandalda, bu hafta itibariyle toplamda 57 kişi aklandı. İngiltere hükümeti, skandala adı karışan ve yanlışlıkla hüküm giyen postane memurlarına 100 bin sterline kadar tazminat ödeneceğini açıkladı.

İngiltere'de Horizon Skandalı olarak bilinen olayda 1999 ve 2015 yılları arasında Post Office firmasının şubelerindeki paraların kaybolması üzerine 700'den fazla kişi işten çıkarılmış ve hapis cezasına çarptırılmıştı. Horizon yazılım sisteminden kaynaklanan hatalarda Posta Ofisi şubelerinin yöneticileri başta olmak üzere, yüzlerce kişi sistemdeki hata nedeniyle hırsızlık ve sahte muhasebe gibi çeşitli suçlardan hüküm giymişti.

Olayın ardından görülen davalarda, postane şubelerindeki Horizon bilgisayar sisteminin kusurlu olduğunun ortaya çıkması üzerine postane memurlarının çoğu bir miktar tazminat alırken, bazılarının mahkumiyetleri sona erdirilmişti. Son olarak Aralık ayında görülen davada 6 kişi, Nisan ayında ise 39 kişinin haklarındaki mahkumiyet kararı kaldırılmıştı.

“Umarım bu ilk adım bir nebze destek sağlar"

Tüketiciler ve İş Piyasaları Bakanı Paul Scully, "Bu skandalda, postane müdürleri ve ailelerinin çektiği acılar ve ıstıraplar azımsanamaz. Bu korkunç adaletsizlikten sonra yaşadıkları yılların acısını hiçbir şey telafi etmeyecek olsa da, umarım bu ilk adım bir nebze destek sağlar" ifadelerini kullandı.

Post Office CEO'su Nick Read ise "Tazminatın mümkün olan en kısa sürede ödenmesini sağlayacağız. Geçmişi değiştiremesek de, bu, mağdurlar için anlamlı bir adım" dedi.

Olayla ilgili soruşturmalar devam ederken, önümüzdeki aylarda daha fazla kişinin mahkemeye çıkarılacağı ve adalet skandalında aklanacağı öngörülüyor.

Aylin Karadeniz

