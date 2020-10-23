İngiltere'de son 24 saatte 20 bin 530 yeni vaka

İngiltere'de Covid-19 vakaları sayıları hızla artmaya devam ediyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, son 24 saatte 20 bin 530 yeni vakanın tespit edildiği, toplam vaka sayısının ise 830 bin 998'e ulaştığı belirtildi. Ülkede Covid-19 nedeniyle son 24 saat içinde 224 kişi hayatını kaybederken, toplam can kaybı 44 bin 571'e yükseldi. İngiltere'de günlük vaka sayıları son 4 gündür 20 binin üzerinde seyrediyor.

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi'nin (ONS) en son yayınladığı verilere göre ise, Birleşik Krallık'ta korona virüs enfeksiyonları hızla artmaya devam ederken, son haftalarda virüs iletiminin gençler ve genç yetişkinler arasında en yüksek seviyelerde görüldüğü belirtildi. ONS'a göre en üst seviye yerel kısıtlamaların uygulandığı kuzeybatı ve kuzeydoğu İngiltere, virüsün en fazla görüldüğü yerler olmaya devam ediyor.

İngiltere hükümeti virüs vakaları artmaya devam ettikçe yerel kısıtlamaların uygulandığı alanları genişletmeye devam ediyor. Dün gece yarısından itibaren en yüksek kısıtlama seviyesine geçen Greater Manchester ve İngiltere'nin kuzeydoğusundaki Yorkshire'dan sonra bugün en yüksek kısıtlamalar kategorisine ülkenin kuzey batısındaki Warrington şehri de dahil oldu.

İskoçya Birinci Bakanı Nicola Sturgeon ise bugün yaptığı açıklamada, İskoçya'nın beş seviyeli yeni bir korona virüs kısıtlama sistemine gireceğini duyurdu. Strugeon, 2 Kasım'dan itibaren yürürlüğe girecek uygulama ile kısıtlamaların "sıfır seviyesinden" dörde kadar beş kademeli önlemleri içereceğini belirtti. En üst düzey kısıtlamaların ağır düzeyde olacağını belirten Sturgeon, tüm kısıtlama düzeylerinde okulların açık kalmasının sağlanacağını açıkladı. Sturgeon, ev ziyaretlerine getirilen yasağın ve bar ve restoranlara uygulanan kısa vadeli kısıtlamaların vakalardaki artışı yavaşlatmaya başladığını aktardı.

Aylin Karadeniz

