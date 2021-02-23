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İngiltere'de son 24 saatte 548 can kaybı

İngiltere'de son 24 saatte 548 can kaybı
İngiltere'de son 24 saatte 548 can kaybı

İngiltere'de son 24 saatte Covid-19'a bağlı 548 can kaybının daha yaşanması ile toplam can kaybı 121 bin 305’e yükseldi.

İngiltere'de yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında can kaybı ve vaka sayısı artmaya devam ediyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 548 kişinin hayatını kaybettiği, toplam can kaybının ise 121 bin 305'e yükseldiği belirtildi. Ülkede son 24 saat içinde 8 bin 489 vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 4 milyon 134 bin 639'a yükseldi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan aşı verilerine göre, şu ana kadar 18 milyon kişinin Covid-19'a karşı ilk doz aşısını aldığı belirtildi.

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