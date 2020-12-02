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İngiltere'de uygulanan karantina sona erdi

İngiltere'de uygulanan karantina sona erdi
İngiltere'de uygulanan karantina sona erdi

İngiltere'de yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına karşı yürürlükte bulunan karantina uygulaması sona erdi. Birçok dükkan yeniden faaliyete geçerken, karantinanın ardından 3 aşamalı sisteme geçiş kararı verildi.

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İngiltere'de yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında uygulanan 1 aylık genel karantina bugün sona erdi. Bugün itibari ile restoranlar, kafeler ve mağazalar yeniden faaliyete geçti. Halk, maske ve sosyal mesafe kuralları çerçevesinde 1 ayın sonunda serbest bir şekilde sokağa çıktı. İngiltere genelinde uygulanan sokağa çıkma yasağının ardından sabah saatleri itibarıyla mağazalar ve spor salonları ile hayati önem taşımayan ürünlerin satıldığı birçok dükkan da yeniden açıldı. Başkent Londra 2. kademe bölge ilan edilirken, belirli kısıtlamalar kapsamında iş yerleri faaliyetlerine devam edebilecek.

İstatistiklere göre Avrupa'nın Covid-19 ile en zor başa çıkan ülkelerinden olan İngiltere'de 1 aylık karantina sürecinde vaka sayıları yüzde 30 azaldı. Gelecek hafta korona virüs aşısının uygulamaya başlanacağı bildirilen İngiltere'de halk yeni bir karantina kararı alınmadan süreci tamamlamayı umuyor.

İngiltere'de 3 aşamalı sisteme geçildi
İngiltere parlamentosunda yapılan oylama ile birlikte bugün sona eren karantinanın ardından 3 aşamalı sisteme geçiş kararı verildi. 291 oyla kabul edilen 3 aşamalı sistem kentlerde yarın itibari ile uygulanmaya başlayacak. 3 aşamalı sistem ile birlikte alınacak önlemler ise şu şekilde:

1. aşamada restoran ve barlar 23.00'e kadar açık kalabilecek, mümkünse evden çalışılacak.
2. aşamada kapalı mekanda başka bir hane üyesiyle görüşülemeyecek, dışarıdaki buluşmalar ise 6 kişiyle sınırlandırılacak, barlar yalnızca restoran olarak hizmet verebilecek, alkollü içecekler sadece yemeklerin yanında satılabilecek.
3. aşamada ise kapalı spor salonları hizmet veremeyecek, gerekli olmadığı sürece seyahat edilemeyecek, barlar ve restoranlar yalnızca paket servisi yapabilecek ve spor etkinlikleri düzenlenemeyecek.
İngiltere'nin başkenti Londra yüksek korona virüs vaka sayılarına rağmen 2. aşamada kalırken, Manchester ve Liverpool gibi kuzey şehirleri ise 3. aşamada bulunuyor.

Yunus Dalgıç
 

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