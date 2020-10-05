İngiltere'de veri sistemindeki arıza nedeniyle 15 binden fazla vak'a eksik sayıldı

İngiltere Sağlık Bakanlığının sağlık koruma ve yürütme ajansı olan İngiltere Halk Sağlığı, Covid-19 test veri sisteminde meydana gelen teknik arızadan dolayı 25 Eylül ve 2 Ekim tarihleri arasında 15 bin 841 vak'anın İngiltere'de kaydedilen günlük vak'a sayısının dışında bırakıldığını söyledi. İngiltere'de teknik sorun nedeniyle kaydedilmeyen yaklaşık 16 bin vak'anın eksik bildirilmesi ile geçen hafta belirtilen günlük korona virüs vak'a sayılarının gerçek sayıdan daha düşük olduğu ortaya çıktı.

Sistemdeki sorun nedeniyle kaydedilmeyen korona virüs vak'alarının Cumartesi ve Pazar günü kaydedilen vak'a sayılarına eklendiği belirtilerek Pazar günü İngiltere'de günlük 22 bin 961 korona virüs vak'asının görüldüğü ve toplam vak'a sayısının 502 bin 978'e yükseldiği belirtildi. İngiltere Halk Sağlığı yetkilisi Michael Brodie, sorunun çözüldüğünü ve test sonucu pozitif çıkanların bilgilendirildiğini söyleyerek bildirilen yeni vak'aların kendilerini izole etmeleri gerektiğini ifade etti. İngiltere Çalışma ve Emeklilik Bakanı Thérse Coffey, Covid-19 test veri sistemindeki teknik arızanın düzeltildiğini söyleyerek "Arıza bulundu ve düzeltildi ve bu tür bir sorunun bir daha yaşanmaması için değişikliklerin hemen yapılacağından eminim" dedi. Coffey, bugün Sağlık Bakanı Matt Hancock'un bugün parlamentoda konu ile ilgili güncellemeleri yapacağını belirtti. İşçi Partisi Milletvekili Bridget Phillipson, hükümeti suçlayarak bu aksaklığı "sahtekarlık" olarak nitelendirdi. Phillipson, "Test, izleme ve izole etme işe yaramıyor" dedi.

Aylin Karadeniz

