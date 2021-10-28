İngiltere'deki Assange'ın ABD'ye iadesi hakkındaki temyiz duruşması ikinci gününde

İngiltere'nin başkenti Londra'da casusluk iddiası ile suçlanan WikiLeaks'in kurucusu Gazeteci Julian Assange'ın ABD'ye iadesine ilişkin temyiz duruşması ikinci gününde Kraliyet Adalet Mahkeme'sinde devam ediyor. Dün sabah başlayan duruşmanın ardından bugün de Assange'ın ailesi ve destekçileri mahkeme binası önünde toplandı.

“ABD'ye iade edilemeyecek kadar hasta”

Duruşmanın ikinci gününde Assange'ın avukatı Edward Fitzgerald, ABD'nin Assange'ın iadesi konusundaki vaatlerini yeterli bulmadığını belirtti.

Fitzgerald, ABD hükümetinin Assange'ın sert hapishane koşullarına maruz kalmayacağına dair verdiği sözlerin, onun hassas ruh sağlığı ve yüksek intihar riskiyle ilgili endişeleri gidermek için yeterli olmadığını savundu. Fitzgerald duruşmanın ikinci gününde yaptığı savunmada, Assange'ın casusluk suçlamasıyla yargılanamayacak kadar akıl sağlığının yerinde olmadığını ve ABD'ye iade edilemeyecek kadar hasta olduğunu öne sürdü.

"Assange'a özgürlük"

Çarşamba gününden bu yana mahkeme önünde toplanan Assange'ın destekçileri iade talebini protesto etmeye devam etti. Assange'ın destekçileri arasında yer alan İngiltere eski İşçi Partisi Başkanı Jeremy Corbyn duruşma öncesinde mahkeme binası önünde yaptığı konuşmada, Assange'ın "hiçbir suç işlemediğini" ve "serbest bırakılması gerektiğini" ifade etti. Günün erken saatlerinden bu yana mahkeme önünde toplanan kalabalık, "Assange'a özgürlük", "İade yok" yazılı pankartlar ile protestoya devam ediyor.

Duruşmanın ilk gününde ABD hükümeti adına savunma yapan avukatlar, "ABD'nin Assange'ın kendisine verilen herhangi bir hapis cezasını çekmek üzere doğduğu ülke olan Avustralya'ya gönderilmesine rıza göstereceğine" dair bir güvence sunmuştu. Assange'ın iade kararına ilişkin daha önceki duruşmalarda Londra'daki mahkeme, Assange'ın ABD'ye iade edilmesi durumunda intihar etme riski olduğuna karar vermiş, ABD'ye bu konu hakkında itiraz hakkı tanımıştı.

Öte yandan ABD, 50 yaşındaki Assange'ı Afganistan ve Irak savaşlarıyla ilgili yüz binlerce sızdırılmış belgeyi yayınlamasının ardından "ulusal savunma bilgilerini elde etmek" ve "ifşa etmek için komplo kurmak" iddialarıyla suçluyor. ABD'ye iadesi istenen Assange'ın iadesi gerçekleşirse 175 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması bekleniyor. Hakkında açılan davalar nedeniyle önce Ekvador'a, ardından İngiltere'ye sığınan Assange, 2019'dan bu yana ABD'nin suçlamaları ve iade talebi nedeniyle Londra'daki yüksek güvenlikli Belmarsh Hapishanesinde tutuluyor.

Aylin Albayrak

