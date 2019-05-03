İngiltere'deki iklim karşıtı protestolar devam ediyor

Londra'da bir grup iklim değişikliği protestocusu akşam saatlerinde ilginç bir eyleme imza attı.Daha bir hafta önce sona erdirilen eylemler zincirinin devamı niteliğindeki bu eylemin hedefi parlamento binasıydı. Yaklaşık 50 kişinin katıldığı protesto kapsamında gençlerden 15'i kendisini parlamento binasının demirlerine bisiklet kilitleri ile bağladı. ‘ Bu bizim geleceğimiz' şeklinde sloganlar atan gençler, ‘Geleceğimiz sizin yapacaklarınıza zincirli' yazılı pankart açtı.

“İnsanlar ölüyor ve kimse bir şey yapmıyor”

Eylemcilerden Ivı Hofmann İhlas Haber Ajansı muhabirine, “Hükümet sanki bu konuda bir şeyler yapacakmış gibi yaptı. Biz ise onların gerçek işler yapmasını sağlamak için buradayız. Geleceğimiz tehlikede. 6 kitlesel soyu tükenme vakasıyla karşı karşıyayız. İnsanlar ölüyor ve kimse bir şey yapmıyor. Bu çok üzücü, biz de geleceğimiz için bu protestoyu gerçekleştiriyoruz” ifadeleri kullandı.

“Gezegeni kurtarmak bize kaldı”

Bir diğer eylemci E.J Fawcetj ise, “Harekete geçilmesi için 2030'a kadar vakit yok. 2030'a kadar sebep olduğumuz bu sorunları çözmüş olmalıyız. Tüm bunların bize kalmamış olması gerekirdi. Bizim burada olmamamız gerekirdi ama olmak zorunda kaldık. Hükümetin çoktan harekete geçmiş olması gerekirdi. Sanki çok zekiymiş gibi davranıyorlar ama onlar bizden daha iyi biliyor. Gezegeni kurtarmak bize kaldı” dedi.

Extinction Rebellions adlı çevre örgütü 15 - 25 Nisan günleri arası Londra'da yolları, kavşakları ve köprüleri işgal etmiş, çevre konusunda hükümetin dikkatini çekmeye çalışmıştı. Gösterilerde 1000 kadar eylemci gözaltına alınmış 10 gün boyunca 10 bin polis görev yapmıştı.

Yunus Dalgıç