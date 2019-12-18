İngiltere'nin yokluğu AB'de de nasıl bir boşluk doğuracak?

İstanbul Aydın Üniversitesi Batı Araştırmaları Merkezi bünyesindeki düşünce kuruluşu Batı Platformu'nun Aralık ayı toplantısında Avrupa'nın ve AB'nin yakın geleceği ele alındı. Avrupa Parlamentosu (AP) 4'üncü ve 5'inci Dönem Milletvekili; İAÜ Batı Platformu Danışma Kurulu Başkanı Ozan Ceyhun'un konuk olduğu, “Avrupa Nereye Gidiyor? Son Gelişmeler” başlıklı toplantıda AB ve Avrupa'nın sorunları tartışıldı.

AB'nin yeni dünya düzenine ayak uydurmakta zorluk çektiğini kaydeden AP Eski Milletvekili ve İAÜ Batı Platformu Danışma Kurulu Başkanı Ozan Ceyhun, “AB, ABD Başkanı Donald Trump'la sorunlar yaşıyor. Rusya'yla olan ilişkileri organize etmekte güçlük çekiyor. Çin ile oldukça sorunlu. Bunun ötesinde artık ABD'nin AB ya da Avrupa'ya yönelik olarak planlarının değiştiğini de kabul etmekte güçlük çekiyor. ABD, Avrupa'ya mal satamıyor. Çünkü Avrupa, ABD'den daha iyi mallar üretiyor. Bu durum beraberinde Amerikalar için Avrupa'nın değerinin düşmesini getiriyor. Amerika için Avrupa artık önemli bir pazar değil. Bu yüzden de Atlantik Okyanusu değerini yitiriyor, Pasifik Okyanusu daha değerli hale geliyor ve Amerika; Çin'in İpek Yolu Projesi'ndeki güzergâhını değerlendirerek, Afrika, Asya ülkeleri ve diğer başka ülkelere yönelik mallarını pazarlama ve enerji alanında yeni olanaklar oluşturma yolunu seçti. Avrupa şu anda bu değişen dünya sisteminde, NATO'nun da değerini yitirdiği bir ortamda ‘tüm bunlara nasıl ayak uydururum' çabası içinde. Bu çabayı gösterirken de diğer yandan kendi içinde de sorunları var. Doğu Bloku ülkelerinden hem AB'ye hem de NATO'ya üye olan ülkeler AB değerleriyle sorunlular. AB şu anda kendi içinde lidersizliğin ve yanlış politikalarının sonuçlarıyla boğuşuyor ”dedi.

“İngiltere'nin AB'den çıkması AB'nin sonu değil”

İngiltere'nin AB üyeliğinden ayrılmasını yorumlayan Ceyhun, İngiltere'nin AB'den ayrılmasının AB'yi ekonomik ve ticari ilişkilerde etkileyeceğini fakat AB'nin de İngiltere'nin de buna hazır olduğunu belirtti. Ceyhun, “ İngiltere'nin AB'den çıkacağı zaten belliydi. Kendi iç kavgaları nedeniyle süreç uzadı. İngiltere'nin AB üyeliğini sonlandırması AB'nin sonu anlamına gelmiyor. Yalnız bizim de bu durumdan çıkaracağımız dersler var. AB üyesi olmaksızın İsviçre ve Norveç gibi ülkelerin yaptığı şekliyle İngiltere'nin de AB ile ilişkilerinde atacağı adımları iyi analiz ederek, kendimize dersler çıkarmalıyız. Üyelik stratejimizin yanı sıra; AB'ye üye olmaksızın da var olan ülkelerin nasıl var olduklarını analiz ederek, geleceğe yönelik kendi yolumuzu belirlemeliyiz” diye konuştu.

İngiltere'nin yokluğu AB'de de nasıl bir boşluk doğuracak?

İngiltere'nin AB'den ayrılmasıyla AB'de ekonomik olarak bir boşluk doğacağını söyleyen Ceyhun, “Bu boşluğu Almanya ve diğer ülkeler üstlenme konumunda olacak. Onun dışında dış politikada başka alanlarda bir boşluk doğurup doğurmayacağını cevaplamak zor. Çünkü AB'de birlikte politikalar oluşturmadığı için herkes kendi başına işlerini yürütüyor. Bu açıdan İngilizler uluslararası alanda kendi politikalarını sürdürmeye devam edecekler. AB üyesi diğer ülkeler de aynı şeklide yoluna devam edecektir” şeklinde konuştu.

“AB geleceğini planlarken Türkiye gerçeğini göz ardı ediyor”

AB'nin içinde bulundu sorunların Türkiye'nin AB'ye tam üyelik sürecini nasıl etkileyeceğine de değinen Ceyhun,” Bu konuda AB'nin en büyük problemi Türkiye'ye karşı verdiği sözleri tutmaması ve Türkiye gerçeğini göz önünde tutarak geleceğini planlayamaması. AB Türkiye konusunda büyük hatalar yapıyor ve bunları düzeltmesi gerekiyor” ifadelerinde bulundu.





