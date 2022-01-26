Inna ülkesine döndü

Yeni şarkısı ‘Up'ın promosyon çalışmaları için Romanya'dan Türkiye'ye gelmek için yola çıkan şarkıcı Inna İstanbul'da yaşanan kar fırtınası nedeniyle uçağı Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine iniş yaptı. Çorlu'da bir süre konaklayan dünyaca ünlü şarkıcı Inna şarkı tanıtımı programını iptal edip kara yoluyla ülkesine dönmek için yola çıktı. Bulgaristan'ın PCR testi isteğinin üzerine Edirne Özel Trakya Hastanesine giden ve PCR testini yaptıran Inna, hastane çalışanları ve hasta yakınlarıyla fotoğraf çektirdi. Test sonucu negatif çıkan şarkıcı Inna, ülkesine gitmek için yola çıktı.

Mehmet Basmacı

