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İnşaat kazısında tarihi eser kalıntıları bulundu

İnşaat kazısında tarihi eser kalıntıları bulundu
İnşaat kazısında tarihi eser kalıntıları bulundu

Bolu’da inşaat alanında yapılan kazı çalışmaları sırasında tarihi eser kalıntılarına rastlandı. Kalıntıların ortaya çıktığı alanda çalışmalar durdurulurken bölge koruma altına alındı.

İnşaat kazısında tarihi eser kalıntıları bulundu - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Karamanlı Mahallesi Stadyum Caddesi üzerinde bir inşaat firması tarafından temel kazma çalışması başlatıldı. İş makineleriyle yapılan temel kazma çalışması sırasında işçiler tarihi eser kalıntılarıyla karşılaştı. Firma yetkilileri çalışmayı durdurarak durumu Bolu Müze Müdürlüğü yetkililerine bildirdi.

Kalıntıların bulunduğu bölgeye gelen müze müdürlüğü ekipleri geniş çaplı bir çalışma başlattı. Yapılan incelemede lahit olduğu değerlendirilen çok sayıda yapı ile geniş duvarlar tespit edildi. Tarihi eser kalıntılarının hangi döneme ait olduğu, kazı alanından alınan numunelerin Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri tarafından incelenmesinin ardından belirleneceği öğrenildi.

Kazı çalışmalarının durdurulduğu inşaat alanının çevresi güvenlik amacıyla kapatıldı.

Faruk Çidem

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