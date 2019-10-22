İnşaat maliyet endeksi aylık yüzde 0,73 düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı Ağustos ayı İnşaat Maliyet Endeksi (İME) verisini açıkladı. Buna göre; inşaat maliyet endeksi, 2019 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 0,73 düştü, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,79 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,61 düştü, işçilik endeksi yüzde 1,20 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 4,72, işçilik endeksi yüzde 26,43 arttı.

Bina inşaatı maliyet endeksi aylık yüzde 0,25 düştü

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,25 düştü, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,86 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,95 düştü, işçilik endeksi yüzde 1,23 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 7,22, işçilik endeksi yüzde 26,73 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi aylık yüzde 2,30 düştü

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 2,30 düştü, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,29 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 3,70 düştü, işçilik endeksi yüzde 1,10 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 2,77 düştü, işçilik endeksi yüzde 25,33 arttı.