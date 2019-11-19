İnşaat Sektörü Asya-Pasifik pazarının cep herkülü Güney Kore ile tanışıyor

Güney Kore 1950'li yıllarda savaştan henüz çıkmış olmasına rağmen eşi benzeri olmayan bir hızla büyüyerek birçok sektörde kendini kanıtlamayı başardı. Özellikle, 1962-1994 yılları arası her yıl yüzde 10 büyüme göstermeye devam eden ülke, ihracatta, yine bu yıllar arasında yıllık yüzde 20'ye yakın büyüme kaydetti. Güney Kore, yaptığı bu büyük ekonomik atılımların yanı sıra, 1970'li yıllarda çelik sektörüne yaptığı yatırımlarla birlikte otomobil, gemi ve elektronik gibi alanlarda dünya ile rekabete geçti. Günümüzde dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olan Güney Kore'nin Türkiye ile dostane bir ilişkiye sahip olması iki ülke arasındaki ticaret hacminin her yıl daha da büyümesini sağlıyor.

Bu yıl Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen hedef ülkeler listesinde yer alan Güney Kore'ye ihracatımızı arttırmak için küresel ölçekte ticaret yapan birçok Türk firması, bu ülkede düzenlenen fuarlara katılmayı amaçlıyor. Bu yıl Güney Kore'de düzenlenecek olan fuarlardan yapı ve inşaat sektörünün en büyük fuarı Korea Build, 26 Şubat - 1 Mart 2020 tarihleri arasında başkent Seul'da gerçekleşecek. 2019 yılı organizasyonunda 70,476 metre karelik alana sahip olan fuar, 937 katılımcı firma ve 107,630 sektör profesyonelini ağırlamayı başarmıştı. KoreaBuild Fuarı, uluslararası fuar endüstri birliği UFI'nin onaylı etkinlikleri arasında yer almakla birlikte Kore Ticaret, Sanayi ve Enerji Bakanlığı'nın “en iyi küresel fuarlar” listesinde de yerini aldı.

Fuarla ilgili olarak açıklamalarda bulunan, Expotim Genel Müdür Vekili Çağatay Erşahin, 2024 yılında Asya-Pasifik pazarının önemine dikkat çekerek, söz konusu pazarda çok ciddi bir büyüme öngörüldüğünü ifade etti.

Yapı sektörünün alt bileşeni konumunda olan kapı-pencere pazarında 750 milyon birim talep olacağı tahminine değinen Erşahin, “Sadece kapı-pencere pazarındaki talep tahmini bile Asya-Pasifik pazarının ne denli bir büyüme yaşayacağını gösteriyor” diyerek fuarın yapı ve inşaat sektörü için önemini vurguladı.