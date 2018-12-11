‘İnsan Hakları Resim Yarışması'nda ilk üç derece İhlas Koleji'nin

İnsan hakları temalı yarışmada Özel Marmara Evleri İhlas Anadolu Lisesi öğrencilerinden Hatice Ebrar Ağca birinci olurken, Ayşegül Azra İşman ikinci ve Merve Koç ise üçüncü oldu.

Tüm kategoride dereceye giren öğrenciler için Beylikdüzü Kaymakamlığı'nda ödül töreni düzenlendi. Beylikdüzü İlçesi İnsan Hakları Komisyonu üyeleri, okul idarecileri ve öğrenci velilerinin de katıldığı törende kaymakam Mehmet Okur öğrencilere ödüllerini takdim etti.

Ödül töreninden sonra konuşan Özel Marmara Evleri İhlas Anadolu ve Fen Lisesi Müdürü Hakkı Okur, dereceye giren öğrencilerini tebrik etti. İnsan hakları gibi önemli bir konuda öğrencilerinin gösterdiği hassasiyetten dolayı mutlu olduğunu ifade eden Okur, “Öğrencilerimiz hazırladıkları eserlerle yarışmada ilk üç dereceyi elde etmeyi başardılar. Böylesine değerli bir konuda gençlerimizin bilinçlenmesi amacıyla yaptıkları yarışmadan dolayı Beylikdüzü Kaymakamlığımıza teşekkür ediyorum” dedi.

İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin'de dereceye giren öğrencileri kutlayarak başarılarının devamını diledi. Günümüzde insan haklarının çok hassas bir konu olduğuna vurgu yapan Yeltekin, “Dünyada barış ve huzurun temini için insan haklarına her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. İnsan haklarına riayet edilmesi halinde dünyamız tüm insanlar için yaşanabilir bir hale gelecektir. Farkındalık oluşturulması adına yapılan bu tip organizasyonları ve yarışmaları destekliyoruz” dedi.

