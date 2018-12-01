'İnsanları gözle görülemeyen tümör hücreleri öldürüyor'

Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Emel Canbay, mide kanseri ve kolon kanseri ve rektum kanseri ve psödomiksoma peritonei ve karın zarından başlayan mezotelyoması olan ve over seröz papiller kanseri olan hastaların seçilen hasta gruplarında ilk ameliyatlarına ilaveten ameliyat masasında eklenilen sıcak kemoterapinin hayat kurtarabildiğini söyledi. Bu tedaviler sonrası eklenen kemoterapiler hem sınırlı bir süre alındığı hem de sistemik kemoterapinin tedavi edici gücünü arttırdığı kaydediliyor.

Onkolojik cerrahi ameliyatları yapan genel cerrahi uzmanlarının, genellikle meme kanseri ve mide kanseri ve kolon kanseri ve rektum kanseri ve psödomiksoma peritonei ve karın zarından başlayan mezotelyoması ve over seröz kanseri olan hastaların tedavisini planlayan ve cerrahi gerekecek olursa cerrahisini yapan hekimler olduğunun altını çizen Prof. Dr. Emel Canbay, "Mide kanseri ve kolon kanseri ve rektum kanseri hastalarının ve psödomiksoma peritonei hastalarının ve karın zarından başlayan mezotelyoması olan hastalarının ve yumurtalık seröz papiller kanseri olan hastaların ilk ameliyatları esnasında yaklaşık yüzde 20-40'ında karın içinde gözle görülemeyen serbest kanser hücreleri bulunur" dedi.

Prof. Dr. Emel Canbay, "Karın içinde kanser hücreleri mide ve kolon ve apandisit ve yumurtalık ameliyatları esnasında yerleştikleri organların dışında oldukları için ameliyat sonrasında yara iyileşmesi esnasında karın içinde serbestçe büyüyebilecekleri bir ortam bulurlar. Kolon kanseri ve mide kanseri olan ve psödomiksoma peritonei tanısı alan ve karın zarı mezotelyoması ve yumurtalık seröz papiller kanseri olan hastaların birinci tümöre ikincil karın zarı kanseri geliştirirler hem de kan damarları ve lenflere ulaşarak, lenf nodlarına metastaz yaparlar. Kan damarları yolu ile de karaciğere ve akciğere ve beyine ve kemiklere metastaz yaparlar. Mide kanseri ve kolon kanseri ve rektum kanseri hastalarının ve psödomiksoma peritonei hastalarının ve karın zarından başlayan mezotelyoması olan ve yumurtalık seröz papiller kanseri olan hastaların seçilenlerinde ilk ameliyatları esnasında uygulanabilecek sıcak kemoterapi hastalığın nüks etmesini ve karın zarına yayılmasını önleyebilmektedir" ifadelerini kullandı.

Mide kanseri ve kolon kanseri ve rektum kanseri ve psödomiksoma peritonei ve karın zarından başlayan mezotelyoması olan ve yumurtalık seröz papiller kanseri olan hastaların ilk ameliyatlarına ek olarak ameliyat masasında cerrah tarafından yapılan sıcak kemoterapinin bu hastaların tedavi olma şansının yükselttiğini kaydeden Prof. Dr. Canbay, "Tümör tipine bağlı olarak sonuçlar farklı olmakla birlikte hastanın özelliklerine bağlı olarak da uygulanabilen sıcak kemoterapi mide kanseri ve kolon kanseri ve rektum kanseri ve psödomiksoma peritonei ve karın zarından başlayan mezotelyoması ve yumurtalık seröz papiller kanseri olan hastalarda yeni tedavi seçenekleri ile tedavi şansı yakalanabiliyor. PIPAC (PİPAK) içinde mide kanseri ve kolon kanseri ve rektum kanseri ve psödomiksoma peritonei ve karın zarından başlayan mezotelyoması olan ve yumurtalık seröz papiller kanseri olan hastalarda yine hasta seçimi ve tümörün tipi ve karakteristik özelliklerinin çok önemli olduğu artık günümüzde bilinmektedir" şeklinde sözlerini sonlandırdı.

Uzmanlar, mide kanseri ve kolon kanseri ve rektum kanseri ve psödomiksoma peritonei ve karın zarından başlayan mezotelyoması olan ve yumurtalık seröz papiller kanseri olan hastalarda yeni tedavi yaklaşımları tüm dünyada ve Türkiye'de artarak kullanıldığını ve bu hastaların yaşamda kalabilme süreleri uzatılmakta ve tedavi şansını yakalayabildiğini kaydetti.