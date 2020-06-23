İnternet altyapımız Avrupa'dan sağlam

Aydın, katıldığı 10 toplantıda birçok Avrupa ülkesinin elektrik, iletişim ya da internetlerindeki ‘demode' sistemler yüzünden bağlantı kuramadığını belirtti. “Strazburg, kendi parlamento toplantısını gerçekleştiremedi” ifadesini kullanan Aydın, şunları kaydetti: Avrupa Karma Parlamentosunun olduğu yer Strazburg'daki Terörle Mücadele Alt Komisyon Başkanı, bağlantıyı kuramadığı için ‘özür diledi.' Bu yüzden katılan kişi, bağlanmakta zorlandı. Güney Kıbrıs Rum Kesimi de zorlandı. Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Malta, İspanya ve Ukrayna ile görüşmeyi ileri bir tarihe erteledik. Yunanistan'dan katılan kişi, bağlanmakta bir hayli güçlük çekti. Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Malta, İspanya ve Ukrayna gibi ülkelerin temsilcileri de bağlantı kurmakta çok zorlandı. Ama biz Türkiye'den NATO Parlamenterler Meclis Üyesi sekiz kişi, kesintisiz bir şekilde normal bir bağlantı kurduk. Bu, ülkem adına gurur vericiydi.

Türkiye Gazetesi