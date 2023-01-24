İnternetten aldığı motor yağı sahte çıkınca aracında 50 bin TL zararı oldu

Motor yağı sahte çıkı Gelen motor yağının sahte olması kendisine pahalıya mal oldu. Motor yağının sahte çıkması araç motorunun yatak sarmasıyla 50 bin TL'lik bir masrafla karşı karşıya kaldığını söyleyen Durmaz, internet sitelerinden bir şey alırken dikkatli olmaları konusunda vatandaşları uyardı. Durmaz, “Arabamın yağ değişimi bakımı geldiğinde internetten tanınmış iyi bir markanın yağından sipariş ettim, yağ geldi. Serviste değiştirirken o markanın bayisi vardı gelip baktılar o sırada yağı koymuştuk hocam dediler; bu yağ sahte nereden anladınız dedim etiket aynı, bidon aynı, emniyet bandı üzerinde var dediler içerisinde bir kod olacaktı o yok artı yağ kötü kokuyor aynı gün akşam olmuştu biraz geç olmuştu servis kapanıyordu eve gittim 30 kilometre yol yaptım gittim geldim sonra yağı değiştirdim sahte olmayan bir yağ koydum diğer yağı boşalttık ama yağ filtresi içinde bir miktar eski yağ kalmıştı onu değiştirmedim araba bir süre sonra yatak sardı 150-200 TL bir farkla aldığım sahte yağı değiştirmemize rağmen böyle bir hasar verdi. Siirt'te arabanın servisi olmadığı için çekici ile Ankara'ya gönderdik arabanın motorunun yatak sardığını söylediler motorunu tamir edilmesi gerektiği söylendi buda bana 50 bin TL'ye mal oldu” dedi.

"İnternete güvenim kalmadı"

Durmaz, “Bütün sürücü arkadaşlara uyarımdır, çok dikkatli olsunlar. Özellikle size söylemek istediğim sürücü arkadaşlarım bilindik iyi bir siteden iyi bir marka yağ almalarını tavsiye ederim ancak ben bilindik bir siteden iyi bir marka yağ aldım, artık benim o bilindik sitelere de güvenim kalmadı, en iyisi gidip o yağın bayisinden bilindik bandrollü bir yağı ustasından almakta fayda var. Yerinde almakta fayda var, internete güvenim kalmadı bu konuda” diye konuştu.

"Ucuz malzeme kullanmak size pahalıya patlayabilir"

Sürücülerin araç bakımlarını yaparken mutlaka kaliteli ve bilindik yerlerden ürünlerini almaları konusunda uyaran oto yedek parça satıcısı Serdar Özyeşil, merdiven altı ürünlerden uzak durmaları konusunda uyarıda bulundu. Özyeşil, “Hocamız internetten normal piyasanın 200 TL bir fark olduğu için 200 TL'lik bir paradan kaçayım derken 50 bin TL'lik bir masrafla karşıya kalmış oldu. Herkesin güvendiği bir yedek parçacısı olmalı. Tüm malzemesini o yedek parçacıdan alacak ve bir sorun olursa da muhatap bulacak gidip ben bu yağı sizden aldım sahte çıktı veya bir problem oldu diyebilecek yedek parçacıdan alacaksınız. Yedek parçalarınızı bilindik yerlerden ve faturalı ürünlere hem kendinizi hem de ülkenizi koruyorsunuz. Kesinlikle aldığınız her ürünün faturasını talep edin. Faturasız hiçbir ürün almayın” şeklinde konuştu.

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