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Irak Başbakanı Kazımi, ABD'yi ziyaret edecek

Irak Başbakanı Kazımi, ABD'yi ziyaret edecek
Irak Başbakanı Kazımi, ABD'yi ziyaret edecek

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazimi 20 Ağustos tarihinde ABD’yi ziyaret edecek.

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Irak Başbakanı Mustafa el-Kazimi'yi 20 Ağustos tarihinde kabul edeceği bildirildi. Açıklamada iki liderin korona virüs ile mücadelenin yanı sıra, ekonomik, enerji ve güvenlik alanlarıyla alakalı konuları ele alacakları aktarıldı.

Iraklı bazı kaynaklar ise el-Kazimi'nin başkanlığındaki üst düzey bir heyetin iki ülke arasında geçen Haziran'da başlayan stratejik müzakerelerin ikinci turunu başlatmak için ABD'ye gideceğini ifade etti.

Abdulkadir Hacıoğlu

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