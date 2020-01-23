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Irak: 'Corona virüsü yok'

Irak: 'Corona virüsü yok'
Irak: 'Corona virüsü yok'

Irak Sağlık Bakanlığı, son dönemde dünyaya korku saçan ve Çin’de yayılan tehlikeli Corona virüsü vakasının Irak'ta bulunmadığını açıkladı.

Irak Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Seyf el-Bedir yaptığı açıklamada Irak'ta hiçbir Corona virüsüne rastlanmadığını belirterek Çin başta olmak üzere ülkeye giren bütün kişilerin sınır kapıları ve havalimanlarında sağlık kontrollerinden geçtiklerini söyledi.

Son dönemde Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı dehşete düşüren virüsün Irak'ta bulunmadığını aktaran el-Bedir, “Havalimanı ve sınır kapılarıyla koordinasyon içerisinde bulunuyoruz. Gerek yabancı gerek Irak uyruklu bütün yolcuların ülkeye girişinde sağlık kontrolünden geçiriyoruz. Bunun yanı sıra bulaşıcı hastalıklardan korunmak için vatandaşları bilinçlendirme kampanyalarımız var” şeklinde konuştu.

Abdulkadir Hacıoğlu
 

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