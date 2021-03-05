Irak Cumhurbaşkanı Salih: “Hristiyanlar ülkeyi terk etmek zorunda kaldı”

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, tarihi Irak ziyaretini sürdürüyor. Papa Francis ve Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleştirilen resmi karşılama töreninin ardından önce ikili görüşmeye daha sonra ise ortak basın toplantısına geçti. Başbakan Salih, “Peygamberlerin babasının diyarı ve yazmanın keşfedildiği ülkeye hoş geldiniz. Irak'taki zor şartlara rağmen ziyaretininiz daha da değerli kılıyor” dedi. Irak Cumhurbaşkanı konuşmasında Irak'ta terör örgütlerinin Hıristiyanlara uyguladıkları şiddet ve terör saldırıları nedeniyle Hıristiyanların ülkeyi terk emek zorunda kaldıklarını belirterek “Ne yazık ki bu baskı ve saldırı sonucu birçok Hristiyan ülkeyi terk etmek zorunda kaldı” dedi. Teröristlerin saldırılarına karşı Iraklıların büyük çoğunluğunun hoşgörülü ve barıştan yana olduğunu vurgulayan Irak Cumhurbaşkanı Salih, “Bağdat'taki Süryani Katolik Kilisesi düzenlenen saldırı sonrası Müslüman gençleri Hıristiyan kardeşlerinin imdadına koştular” ifadelerini kullandı.

Ülkedeki bütün çekişmelere rağmen Irak'ta etnik gruplar barış içinde yaşadıklarını vurgulayan Salih, “Cami, kilise ve Hüseyniyelerin yan yana bulunduğu bir ülkedir burası. Musul'u kurtarma operasyonunda Müslüman askerlerin terör örgütü DEAŞ'ı çıkardıktan sonra bir kilisede hac işaretini yerine asma görüntüleri dünya basınında yer almıştı” açıklamasını yaptı.

PAPA, ULUSLARARASI ÖRGÜTLERİ IRAK'A VERDİĞİ YARDIMI SÜRDÜRMEYE ÇAĞIRDI

Papa Francis uluslararası örgütlerle dünya ülkelerinden Irak'a sundukları yardımı devam etmeye çağırdı.

Irak'ta meydana şiddet, savaş ve çekişmelerin ölüme yol açtığını aktaran Papa ise, “Bu ülkede din ayırımı yüzünden öldürülen Yezidileri örnek vermek istiyorum” dedi. Uluslararası toplumu, Orta Doğu ve özellikle Irak'ta huzur ve barışın sağlanması için daha fazla rol oynamaya davet eden Papa “Zorluklara karşı bütün insanlığı, bu ülkelerin istikrarını bozan bölgesel gerilime karşı işbirliği yapmaya zorluyor” ifadelerini kullandı. Irak'ta hiçbir vatandaşın 2. derece vatandaş olarak sınıflandırılmaması gerektiğinin altını çizen Papa, savaş yüzünden evlerini terk etmek zorunda kalan göçmenlerin evlerine dönmeleri ve Irak'ın imarı gerektiğini vurguladı.

Abdulkadir Hacıoğlu