İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Irak Savunma Bakanlığı ilan ettiği alarmı kaldırdı

Irak Savunma Bakanlığı ilan ettiği alarmı kaldırdı
Irak Savunma Bakanlığı ilan ettiği alarmı kaldırdı

Irak Savunma Bakanlığı, hükümete karşı yapılan protesto gösterileri nedeniyle 6 gün önce ilan ettiği alarmı kaldırdığını duyurdu.

Irak Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, hükümet karşıtı gösterilerin sona ermesi ve bütün kentlerde hayatın normale dönemsi sonucu kamu kurumları ve diplomatik temsilcilikleri korumak üzere 6 gün önce ilan ettiği alarmın kaldırıldığı belirtildi.

Irak'ta başta başkent Bağdat olmak üzere ülkenin güney illerinde bir haftadan fazla devam eden hükümet karşıtı protesto gösterilerinden 110 kişinden fazla kişi hayatını kaybederken 6 binden fazla kişi de yaralanmıştı.

Abdulkadir Hacıoğlu

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.