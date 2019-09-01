Irak sınırı ovaya indi

Kırk yıldır PKK ile mücadele eden Türkiye, terörle mücadelede bu defa farklı bir strateji izliyor. Kuzey Irak'ta üst üste yapılan Pençe 1, 2 ve 3 harekâtlarıyla örgütün yığınak, barınak, lojistik yollarına darbe vurulurken, sınırın kilometrelerce derinliğine inilerek dağ yamaçlarından düz ovaya doğru “sınır düzeltmesi” de yapılıyor. Daha önce terörden temizlenen yerlerden çekilen Mehmetçik, bu defa o bölgelere konuşlanıyor. Böylelikle hem teröristlerin yeniden o bölgelere yerleşmeleri engellenirken, sınırın diğer tarafındaki stratejik noktalar da ele geçirilmiş oluyor. Arazide stratejik üstünlüğün TSK'ya geçtiği yerlerde keşif gözetleme açısından daha iyi görüş imkânı sağlanıyor. Teröristlerin sınır hattından Türkiye içine sızmalarının da önüne geçiliyor.

MEHMETÇİK DAĞLARDA

Pençe operasyonlarıyla terör örgütüne sınır ötesinde ağır bir darbe vurulurken, geçtiğimiz günlerde Jandarma ve emniyet güçlerinin ortak başlattığı Kıran 1 ve Kıran 2 operasyonları da PKK'nın yurt içindeki sığınak barınak ve mevzileri imha ediliyor. Daha önce operasyonlar bittikten sonra zorlu kış şartları başlamadan terörden temizlediği yerlerden çekilen Mehmetçik, artık dağlarda konuşlanıyor. Geçtiğimiz yıl ilk kez dağlarda kalıcı olarak yer alan Mehmetçik, bu yıl da dağlarda olacak.

TAM KOORDİNASYON

PKK'nın kış üstlenmesinin şimdiden engellemesi amacıyla yapılan operasyonlarda güvenlik güçlerinin tam kapasiteyle eşgüdümlü çalışması da dikkat çekiyor. 15 Temmuz hain darbe girişimin ardından FETÖ'den temizlenen güvenlik birimlerinin koordinasyonunda önceki gibi aksaklıklar yaşanmadığına işaret ediliyor. Tehdit algılandığında tüm birimler alarma geçiyor, operasyonlar tam eşgüdüm içinde başarılı bir şekilde icra ediliyor.

SİHA'LAR PKK'YI BİTİRDİ

Ayrıca son yıllarda yerli ve milli İHA ve SİHA'lar da operasyonlarda önemli bir rol oynuyor. Gözetleme ve keşif faaliyetleriyle TSK'ya büyük kolaylık sağlayan silahlar, nokta operasyonlarıyla PKK'nın elebaşlarını yok etme imkânı sağlıyor. Askerî ve teknolojik alanlardaki gelişmeler sayesinde PKK'ya ağır darbe vurulurken, İHA ve SİHA yeteneklerinin yanı sıra hava-kara mühimmatlarındaki gelişmelerin PKK'nın yurt içi ve sınır ötesindeki eylem kabiliyetine de sınırlıyor.

TERÖR ÖRGÜTÜ ÇÖKÜŞTE

Öte yandan, PKK tabanında ciddi huzursuzlukların yaşandığına dikkat çekilirken, teröristlerin kaçacak yeri kalmadığı, örgüte katılım oranının azaldığı ve teslimlerin önemli ölçüde artığına işaret ediliyor. PKK'nın elebaşlarının ise örgütten kopuşlara engel olma kapa-sitelerini kaybettiği belirtiliyor. Edinilen bilgilere göre, 2015 yılında 620, 2016'da 536, 2017'de 154, 2018'de 45, bu yıl ilk 6 aylık bölümde ise örgüte katılım neredeyse sıfıra indi. Ayrıca eleman bulmada sıkıntı çeken örgütün, sözde üst düzey kadrolarını da sahaya sürmek zorunda kaldığı ifade ediliyor.



Türkiye Gazetesi