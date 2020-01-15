Irak: 'Topraklarımızı komşu ülkelere saldırma amacıyla kullandırmayacağız'

Irak Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamada, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman el-Sani'yi kabul eden Berhem Salih'in ülkesinin topraklarının herhangi bir komşu ülkeye saldırmak için kullanılmasına müsaade etmeyeceklerini vurguladığı belirtildi. El-Sani'nin ise bölgenin çok kritik bir aşamadan geçtiğini dile getirdiği aktarıldı.

"Irak yeni bir savaş alanına dönüşmeyecek"

İki tarafın bölgede istikrar ve güvenliğin sağlanması için kurulacak diyalogla gerilimin düşürülmesi konusunda mutabık kaldığı kaydedildi. Irak Cumhurbaşkanı Salih de Irak'ın bölgesel ve dünya ülkeleri arasında barış ve istikrar sağlanması konusunda uzlaşılması için olumlu bir faktör olabileceğinin altını çizdi. Salih, "Irak toprakları herhangi bir komşu ülkeye saldırmak amacıyla kullanılamayacak, yeni bir savaş alanına dönüşmeyecek" dedi.

Katar Dışişleri Bakanı ise el-Sani de bölgenin güvenliğini ve istikrarını koruyacak barışçıl çözümlerin sağlanması için bölgesel ve ulusal taraflarla iş birliği ve koordinasyonun önemini vurguladı.

Öte yandan ABD'nin 3 Ocak'ta İranlı General Kasım Süleymani'yi Bağdat'ta düzenlenen operasyonda öldürmesinin ardından bölgede artan gerilimi düşürmeye çalışan Katar, yoğun diplomasi trafiği başlattı. Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed el-Sani de geçtiğimiz günlerde Tahran'da İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile bir araya gelmişti.

Abdulkadir Hacıoğlu

