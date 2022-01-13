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Irak'ta ABD Büyükelçiliğine roketli saldırı

Irak'ta ABD Büyükelçiliğine roketli saldırı
Irak'ta ABD Büyükelçiliğine roketli saldırı

Irak’ın başkenti Bağdat’taki ABD Büyükelçiliğine roketli saldırı düzenlendiği bildirildi.

Irak’ta ABD Büyükelçiliğine roketli saldırı - Tıkla İzle

Irak'ın başkenti Bağdat'ta bulunan ve hükümet konakları ile yabancı misyonların yer aldığı korunaklı Yeşil Bölge'deki ABD Büyükelçiliği'ne roketli saldırı düzenlendiği bildirildi. Irak basınında Iraklı güvenlik yetkilisine dayandırılan haberlerde, 2 roketin ABD Büyükelçiliği binasına konuşlanan hava savunma sistemi C-RAM tarafından etkisiz hale getirildiği aktarıldı. Roketlerin Bağdat'ın güneyindeki el-Dore bölgesinden fırlatıldığını aktarılan haberlerde, saldırı sonucu maddi hasar veya can kaybı olup olmadığına dair bilgi vermedi.

Abdulkadir Hacıoğlu

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