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Irak'ta Kabe maketi skandalı!

Irak'ta Kabe maketi skandalı!
Irak'ta Kabe maketi skandalı!

Irak’ın güneyindeki Şii nüfusunun yoğun olduğu Kerbela kentinde kurulan Kabe maketi gelen tepkiler üzerine kaldırıldı.

Irak'ta Kabe maketi skandalı! - Tıkla İzle

Irak'ın güneyindeki Şiilerin yoğun olduğu Kerbela kentinde geçtiğimiz Şubat ayının 19'unda kurulan Kabe maketi başta Irak olmak üzere dünya genelindeki Müslümanların sert tepkisi üzerine birkaç gün sonra kaldırıldı. Kent merkezinde kurulan maketin çevresinde Iraklı Şiilerin tavaf etme görüntülerinin sosyal medyada yayılması üzerine tepkiler çığ gibi büyüdü. Tepkiler üzerine İmam Hüseyin Türbesi'nin bulunduğu Külliye 23 Şubat'ta maketin kaldırılmasına karar vererek, maketin kendileri tarafından yapılmadığını belirtti.

Abdulkadir Hacıoğlu
 

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