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Irak'ta son 24 saatte 4 bin 224 korona virüs vakası

Irak'ta son 24 saatte 4 bin 224 korona virüs vakası
Irak'ta son 24 saatte 4 bin 224 korona virüs vakası

Irak’ta yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 4 bin 224 vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 298 bin 702'e ulaştı.

Irak Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saat içinde 4 bin 224 vaka kaydedildiği ve 80 kişinin de hayatını kaybettiği duyuruldu. Ülke genelinde son 24 saatte 22 bin 141 test yapıldığı belirtildi. Son verilerle birlikte Irak'ta toplam vaka sayısı 298 bin 702'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı 8 bin 166'ya ve iyileşenlerin sayısı ise 233 bin 346'ya ulaştı. Ülke genelinde korona virüs nedeniyle hastanelerde tedavi görenlerin sayısı ise 57 bin 190 olarak açıklandı.

Abdulkadir Hacıoğlu

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