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Irak'tan Suriye'deki ABD saldırısına ilişkin açıklama

Irak'tan Suriye'deki ABD saldırısına ilişkin açıklama
Irak'tan Suriye'deki ABD saldırısına ilişkin açıklama

Irak Savunma Bakanlığı, ABD’nin Suriye’deki İran destekli gruplara düzenlediği saldırının Bakanlık ile koordinasyonlu yapıldığına dair açıklamaları yalanlayarak, saldırıyla herhangi bir bağlantısı olmadığını açıkladı.

Irak Savunma Bakanlığından ABD'nin Suriye'deki İran destekli gruplara düzenlediği saldırıya ilişkin açıklama geldi. Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin Suriye'deki İran destekli gruplara düzenlediği saldırının Bakanlık'la koordinasyonlu yapıldığına dair açıklamalar yalanladı. Savunma Bakanlığı, ABD'nin söz konusu operasyonun Irak tarafının bilgisi dahilinde gerçekleştirildiği yönündeki açıklamasını şaşkınlıkla karşıladığını belirterek, “Koalisyon güçleriyle işbirliğimiz yalnızca Irak'ın güvenliğini tehdit eden terör örgütü DEAŞ ile mücadeleyle sınırlı” ifadelerini kullandı.

ABD ordusu, Suriye'de Irak saldırılarıyla ilişkili olduğu gerekçesi ile İran destekli gruplara ait bir hedefe saldırı düzenlemişti.

Abdulkadir Hacıoğlu
 

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