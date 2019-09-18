Irak'tan Yüksekova'ya gelin

İlçede yaşayan Erkan Keskin, Iraklı olan Seher Awla ile tanışarak hayatlarını birleştirme kararı aldı. Genç çift için iki gün boyunca ilçenin Güngör Mahallesi'nde görkemli bir düğün töreni yapıldı. İki gün iki gece süren düğüne Keskin ile Awla ailesinin yanı sıra Irak ve İran'dan davetliler katıldı.

Iraklı Seher Awla ile hayatını birleştiren Erkan Keskin, Seher'le Irak'ta tanıştıklarını belirterek, “Ailelerimize evlenmek için konuyu açtık, sevindiler. Bugün ise güzel bir düğünle hayatlarımızı birleştiriyoruz. Çok mutluyuz. Sevgi uzağı her zaman yakın etmiştir. Bizde uzağı yakın edip görkemli bir düğünle dünya evine giriyoruz. Bizi yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederim” dedi.

Yüksekova'ya gelin gelen Seher Awla ise; Erkan'ı tanıdığı için çok mutlu olduğunu belirterek, “Yüksekova'da düğünümüzü yapıyoruz. Mutluyuz. İnşallah bu mutluluğumuz daim olur” ifadelerini kullandı.

Metin Tek

