İran Cumhurbaşkanı Reisi'den Biden'a cevap: 'Esaretinize düşmeyeceğiz'

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, başkent Tahran'da ABD'nin Tahran Büyükelçiliğinin işgal edilişinin 43'üncü yıl dönümü gösterilerinde konuştu. ABD Başkanı Joe Biden'ın “İran'ı özgürleştireceğiz” açıklamasına tepki gösteren Reisi, ”İran 43 yıl önce özgürleşti. Ülke olarak esaretinize düşmeme konusunda ise kararlıyız. Yaklaşık bir kaç saat önce ABD Başkanının dikkat eksikliği nedeniyle yaptığı bir açıklamayı duydum. Kendisi, İran'ı özgürleştirmekten bahsetmiş. İran 43 yıl önce özgürleşti ve bir daha esaretinize düşmeme konusunda kararlıyız” ifadelerini kullandı.

"ABD ulusal güvenliğimizi hedef almaktadır"

İran'da Mahsa Amini'nin hayatını kaybetmesinin ardından başlayan gösterilere değinen Reisi, bazı göstericileri “hain” ve “aldanmış” şeklinde tanımlayarak, “ABD bugün ulusal güvenliğimizi ve istikrarımızı hedef almaktadır. Bu konuda tüm İran milleti uyanık ve bilinçli olmak zorunda. Son günlerde ayaklanmalara katılan herkes düşmanın planı doğrultusunda hareket etmektedir” dedi.

Aynur Sena Çabuk



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