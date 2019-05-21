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İran Cumhurbaşkanı Ruhani: 'Bu şartlarda müzakere olmaz'

İran Cumhurbaşkanı Ruhani: 'Bu şartlarda müzakere olmaz'
İran Cumhurbaşkanı Ruhani: 'Bu şartlarda müzakere olmaz'

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani müzakere taraftarı olduklarını ancak şu anki şartlar altında bunun mümkün olmadığını söyledi.

Tahran'da önde gelen din adamlarıyla iftar sonrası bir araya gelen İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani bugünkü şartlar altında müzakerenin mümkün olmadığını söyleyerek, ”Devlet olarak ABD ve yaptırımlar karşısında direniş ve mücadelede görüş birliğine sahibiz” dedi. 

Beyaz Saray'ın 40 yıldır İran aleyhinde siyaset yürüttüğünü ve bugün İran karşıtı tüm isimlerin Beyaz Saray'da bir araya geldiklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Ruhani, kendilerinin gerginliği başlatan taraf olmadıklarını belirterek, ”Düşman gerginliği İran'ın başlatmasını istiyordu ancak bunu yapmadık. Bazıları nükleer anlaşmadan çıkmamızın peşindeydi. Eğer ABD'nin tahrikleriyle nükleer anlaşmadan çıksaydık, bugün hükümetin halka yönelik attığı adımları savunmak çok ağır ve zor bir hal alırdı. Böyle bir durumda ABD'nin dışında uluslararası kamuoyu ve BM de ülkemize karşı yaptırım uygulardı” ifadelerini kullandı. 

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, ABD ve yaptırımlar karşısında mücadele ve direnişte devletin görüş ayrılığında olmadığını belirterek, “Elbette müzakere taraftarıyız ancak bugünkü şartlar altında müzakere mümkün değil” dedi.

İran Ulusal Güvenlik Konseyi ve Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ABD'nin yaptırımlarına tepki olarak nükleer anlaşmadaki bazı taahhütleri askıya aldıklarını duyurmuş ve AB ülkelerine nükleer anlaşmadaki taahhütlerine uymaları için 60 günlük süre vermişti. ABD ise İran'dan gelebilecek tehditleri önlemek amacıyla Abraham Lincoln Uçak Gemisi ile 4 nükleer kapasiteli B-52 bombardıman uçağını Basra Körfezi'ne göndermişti.  

Aynur Sena Çabuk

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