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İran, Devrim Muhafızları Komutanı Şehda'ın Suriye'de öldürüldüğünü yalanladı

İran, Devrim Muhafızları Komutanı Şehda'ın Suriye'de öldürüldüğünü yalanladı
İran, Devrim Muhafızları Komutanı Şehda'ın Suriye'de öldürüldüğünü yalanladı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından Müslüm Şehdan’ın Suriye’de öldürüldüğü iddialarını yalanladı.

Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından Müslüm Şehdan'ın dün gece Suriye'nin Irak sınırında yer alan Deyrizor şehrinde kimliği belirsiz bir İHA'nın saldırısı sonucunda hayatını kaybettiği iddia edilmişti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade bugün yaptığı açıklamada, Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından Müslüm Şehdan'ın Suriye'de öldürülmesine ilişkin kendilerine herhangi bir bilgi gelmediğini söyleyerek, bu konudaki iddiaları yalanladı. Hatipzade, İran Silahlı Kuvvetlerinin konu hakkında açıklama yapacağını belirtti.

Aynur Sena Çabuk
 

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