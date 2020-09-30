İran Dışişleri Bakanlığı: 'Terör örgütlerinin İran'ı tehdit etmelerine izin vermeyeceğiz'

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade gerçekleştirdiği basın toplantısında terör örgütü PKK, PKK'nın İran kanadı PEJAK ve Suriye'den militanların Azerbaycan ve Ermenistan sınırlarına gönderilip gönderilmediğine yönelik sorulan soruya yanıt verdi. Hatipzade, Azerbaycan ve Ermenistan sınırlarına terör örgütlerinin gönderildiğine ilişkin iddialarının henüz netlik kazanmadığını belirterek, “Azerbaycan ve Ermenistan geriliminde terör örgütü PKK, PEJAK ve Suriye'den militanların İran'ı tehdit etmelerine izin vermeyeceğiz” dedi.

Bölgedeki gerilimin Kafkasya'ya taşınmaması gerektiğini belirten Hatipzade, “Bölgedeki gerilim Kafkasya'ya taşınırsa, bu Karabağ'dan daha büyük bir soruna neden olur” diye konuştu.

Aynur Sena Çabuk

