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İran, düşürülen uçağın 2 füze ile vurulduğu açıkladı

İran, düşürülen uçağın 2 füze ile vurulduğu açıkladı
İran, düşürülen uçağın 2 füze ile vurulduğu açıkladı

İran Sivil Havacılık Kurumu yayınladığı raporda Ukrayna uçağının 2 füze tarafından vurulduğunu doğruladı.

İran Sivil Havacılık Kurumu yayınladığı raporda, Ukrayna uçağının Devrim Muhafızları hava savunma sistemi tarafından TOR-M1 türü 2 füzenin ateşlenmesi sonucu vurulduğunu belirtti.

Yayınlanan raporda radar verilerine göre yerel saatle 06.12'de kalkış yapan Ukrayna Havayolları'na ait Boeing 737 tipi yolcu uçağının 2 bin 469 metre yüksekliğe ulaştığında radardan kaybolduğu ve pilot ile yapılan telsiz görüşmelerinde herhangi bir sıra dışı durumun kaydedilmediği bildirildi.

İran Sivil Havacılık Kurumu yayınladığı raporda lazer ışınları veya elektromanyetik etkenlerden dolayı düşme ihtimalinin olmadığı sonucuna ulaşarak 752 sefer sayılı uçağın düşmesinde Devrim Muhafızlarının müdahalesi olduğunu resmi olarak kabul ettiklerini duyurdu. Raporda, İran'da mevcut imkanlar ile uçağa ait kara kutunun okunmasının mümkün olmadığı ancak daha gelişmiş teknolojilere sahip ülkeler tarafından kara kutunun okunabileceği bildirildi.

İran'ın başkenti Tahran'da 8 Ocak 2020'de Tahran-Kiev seferi yapan yolcu uçağı kalkışından kısa bir süre sonra düşürülmüş ve uçakta bulunan 176 kişi hayatını kaybetmişti.

Aynur Sena Çabuk

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