İran, İngiltere'ye ait 2 gemiyi alıkoydu

İran, Hürmüz Boğazı'nda İngiltere'ye ait 'Stena İmpero' adl ıve Liberya bandıralı İngiltere tarafından işletilen Mesdar adlı petrol tankerini alıkoyduğunu duyurdu. İngiltere'ye ait petrol tankerinin İran limanına götürüldüğü ve gerekli hukuki işlemlerin yapılacağı belirtildi.

İngiltere'nin Stena İmpero adlı petrol tankerinin rotasının Birleşik Arap Emirlikleri'nin El Fucire limanından Suudi Arabistan'ın El Celil limanı olduğu biliniyor.

İngiltere Dışişleri Bakanı Hunt: “2 gemimizin alıkonulması kabul edilemez”

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından alıkonulan Stena Impero isimli petrol tankerinin ardından 40 dakika sonra Liberya bandıralı İngiltere tarafından işletilen Mesdar isimli bir diğer petrol tankerinin de alıkonulduğunu açıklandı.

“Bölgede her geminin güven içinde özgürce hareket etmesi çok önemli”

Hunt, "İki gemide de çok farklı milliyetlerden çalışanlar var, ancak anladığımız kadarıyla iki gemide de İngiliz vatandaşı yok. Tahran'daki büyükelçimiz İran Dışişleri Bakanlığı ile irtibat halinde, sorunu çözmeye çalışıyor. Biz de uluslararası ortaklarımızla yakın bir şekilde çalışıyoruz. Bu alıkoymalar kabul edilemez. Denizlerde yolculuk özgürlüğünün sağlanması ve bölgede her geminin güven içinde özgürce hareket etmesi çok önemli" dedi.

İran tarafından alıkonulan geminin şirketi: “Gemiyle iletişim kuramıyoruz”

İran tarafından alıkonulan petrol tankerinin şirketi tarafından yapılan açıklamada, gemi ile Türkiye saati ile 18.00'den beridir iletişim kuramadıkları duyuruldu.

Geminin sahibi Stena Bulk şirketi ve işleten Northern Marine Management şirketi, İngiltere kayıtlı Stena Impero petrol tankerinin İngiltere saatiyle 16.00'da (TSİ 18.00) uluslararası sularda olduğunu doğruladı.

18.00'den sonra gemi ile iletişime geçemediklerini belirten şirket yetkilileri, Suudi Arabistan'a doğru hareket eden geminin kimliği belirlenemeyen botlar ve helikopterler ile rotasının İran'a doğru kuzeye yöneltildiği bilgisini paylaştı. Yetkililer daha sonra ise gemi ile iletişim kurulamadığını vurgulayarak, gemide 23 mürettebatın bulunduğunu kaydetti.

Yunus Dalgıç



