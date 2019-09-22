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İran, İngiltere'ye ait petrol tankerini serbest bırakıyor

İran, İngiltere'ye ait petrol tankerini serbest bırakıyor
İran, İngiltere'ye ait petrol tankerini serbest bırakıyor

İran’ın Hürmüzgan eyaleti Limanlar Genel Müdürü Murad Afifipur, İngiltere’ye ait alıkonulan Stena Impero adlı petrol tankerinin kısa zaman içerisinde serbest bırakılacağını söyledi.

İran Devrim Muhafızları tarafından alıkonulan Stena Impero adlı petrol tankerinin, İran yargısından gelecek son hükümle birlikte, tekrar uluslararası sulara yönelebileceğini söyleyen Afifipur, "Yargının petrol tankerinin serbest bırakılmasına ilişkin vereceği son kararla birlikte, Stena Impero adlı petrol tankeri 65 gün süren yargı sürecinin ardından, Bender Abbas Limanı'ndan uluslararası sulara gidebilir” dedi. Stena Impero adlı petrol tankerinin İran sularından çıkma sürecine ilişkin gerekli yasal işlemlerin devam ettiğini söyleyen Afifipur, son kararı yargının vereceğini vurgulayarak, ”Konuya ilişkin yargı kapısı hala açık” diye konuştu. Hukuki sürecin devam ettiğini ve son kararı İran yargısının vereceğini söyleyen Afifipur, İngiltere'ye ait petrol tankerinin kısa zaman içerisinde serbest bırakılacağını söyledi.

İngiltere'ye ait Stena Impero adlı petrol tankeri Hürmüz Boğazı'ndan geçişi sırasında İran Devrim Muhafızları tarafından alıkonulmuştu. İran Devrim Muhafızları geminin alıkonulmasına ilişkin yaptığı açıklamada Stena Impero adlı petrol tankerinin uluslararası deniz trafiğine uygun hareket etmediğini belirtmişti.

Aynur Sena Çabuk

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