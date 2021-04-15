İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İran, Rusya'dan 60 milyon doz Sputnik V aşısı alacak

İran, Rusya'dan 60 milyon doz Sputnik V aşısı alacak
İran, Rusya'dan 60 milyon doz Sputnik V aşısı alacak

İran, Rusya ile 60 milyon doz Sputnik V Covid-19 aşısı almak için anlaşma yaptı.

Ortadoğu'da korona virüs salgınından vaka ve can kaybı sayıları bakımından en kötü etkilenen ülkelerden İran, uzun süredir Rusya ile sürdürdüğü Sputnik V Covid-19 aşısı görüşmelerini sonuçlandırdı. İran'ın resmi haber ajansı, İran ile Rusya arasında bugün 60 milyon doz aşının temini konusunda resmi anlaşma yapıldığını duyururken, Sputnik V aşısının resmi sosyal medya hesapları da bu haberi alıntılayarak yayınladı.
İran'ın Rusya Büyükelçisi Kazem Jelali de anlaşmanın yapıldığını duyurarak, "Rusya ile 30 milyon kişiyi aşılamaya yetecek bir aşı anlaşması yapıldı" dedi.

Anlaşmanın detayları hakkında henüz kamuoyuna bilgi verilmezken, Sputnik V aşısının sevkiyatına ne zaman başlanacağı ve anlaşmanın maliyeti konusunda detayların da daha sonra kamuoyuna açıklanacağı öğrenildi.

Erhan Altıparmak
 

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.