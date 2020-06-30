İran Sağlık Bakanı Yardımcısı Herirçi: 'Genç hasta sayısında artış var'

İran Sağlık Bakanı Yardımcısı İreç Herirçi, ülkede korona virüsün görülme sıklığı ve artan ölüm rakamlarına işaret ederek, “Bazı kısıtlamaların eski haline getirilmesi kaçınılmazdır. Nitekim Korona Virüs ile Mücadele Merkezi de bunu onaylamıştır. Şu an 6 eyalet ve Tahran eyaletinde bu konuda talepler mevcut” dedi.

Herirçi, bazı kısıtlamaları kaldırmaya mecbur kaldıklarını söyleyerek, “Bir günde 162 kişinin ölümüne sebep olan faktörlerden biri geçtiğimiz Ramazan Bayramı tatili ve virüsün pik seviyede olduğu eyaletlerde yapılan kutlamalardır. 162 sayısını bir yıldaki gün sayısıyla çarparsak, ne kadar ölümle karşılaşacağız? Ölüm sayısı günde 100 olsa bile, yılda yaklaşık 36 bin ölüme yol açacaktır” ifadelerini kullandı. En iyimser tahminin Covid-19 aşısının 12 ila 14 ay içinde mevcut olabileceği olduğunu söyleyen Herirçi, “Beklenmedik bir şey olmadıkça bu virüsle ve ölüm oranıyla karşı karşıya kalacağız” dedi.

Artan yoğun bakım ve genç hasta sayıları

Sağlık Bakanı Yardımcısı İreç Herirçi, “Bu virüs bir şaka değil ve ciddi bir şekilde insanları öldürüyor. Son zamanlarda hastanelerde yoğun bakım ve genç hasta sayısında bir artış var. Bütün bunlar bir uyarı ve insanlar bu sorunu bir şaka olarak düşünmemelidir” açıklamasında bulundu.

Bu olanlar şaka değil

Hastaneye yatış ve ölüm oranlarındaki artışın kısıtlamaların kaldırılmasıyla birlikte insanların sağlık protokollerine uymamasının bir sonucu olduğunu söyleyen Herirçi, “Bu olanlar şaka değil. Sosyal teması azalttığımız kadar maske kullanmıyoruz, kişisel hijyen kurallarını uygulamıyoruz, enfekte vakalarında bir artışla karşılaşacağız. Sağlık Bakanlığındaki hedefimiz tek haneli ölüm istatistiklerine ulaşmaktı ancak üç haneli ölüm rakamlarından bu yana neredeyse iki hafta geçti" dedi.

Aynur Sena Çabuk

