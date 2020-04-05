İran'da 151 kişi daha korona virüsünden hayatını kaybetti

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, ülkedeki korona virüs vakalarına ilişkin son istatistikleri paylaştı. Son 24 saat içerisinde 2 bin 483 kişinin korona virüs testlerinin pozitif çıktığını söyleyen Cihanpur, 151 kişinin de hayatını kaybettiğini ifade etti. Cihanpur, ülkedeki toplam onaylanmış vaka sayısının 58 bin 226'ya, ölenlerin sayısının 3 bin 603'e yükseldiğini açıkladı. Cihanpur, ülkede korona virüsünden iyileşip taburcu olanların sayısının ise 22 bin 11 kişiye ulaştığını ifade etti.

Cihanpur, 4 bin 57 hastanın durumunun ağır olduğunu ve yoğun bakımda tedavi gördüklerini söyleyerek, “Ülkede şu ana kadar toplam 189 bin 790 Covid-19 testi yapıldı” dedi.