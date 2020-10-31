İran'da 25 kentte korona virüs kısıtlamaları yeniden uygulanacak

İran'da korona virüs salgının yeniden etkisini arttırması ile kısıtlamaların yeniden uygulanması kararı alındı. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, korona virüs ile mücadele konseyi toplantısında konuştu. Ruhani, halkın sağlık protokollerine uyması halinde devletin salgın ile daha etkin mücadele edebileceğini belirterek, vakalardaki hızlı yükselişe işaret etti. Ülkede korona virüs vakalarındaki hızlı artış sonrası kısıtlamaların yeniden hayata geçirileceğini belirten Ruhani, “4 Kasım' tarihinden itibaren 25 kentte 10 gün boyunca üçüncü ve dördüncü meslek grupları kapalı olacak” dedi.

Ruhani, kısıtlamalar kapsamında okullar ve üniversiteler başta olmak üzere, sinema ve tiyatro salonları, güzellik merkezleri, kuaförler, camiler, spor merkezleri, kapalı pasajlar, ev ürünleri satan mağazalar, emlak ofisleri, alışveriş ve eğlence merkezlerinin kapalı olacağını açıkladı.

İran'da toplam vaka sayısı 612 bin 772'ye, toplam can kaybı ise 34 bin 864'e ulaştı.

Aynur Sena Çabuk

