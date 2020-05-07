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İran'da korona virüsten ölenlerin sayısı 6 bin 486'ya yükseldi

İran'da korona virüsten ölenlerin sayısı 6 bin 486'ya yükseldi
İran'da korona virüsten ölenlerin sayısı 6 bin 486'ya yükseldi

İran’da son 24 saat içerisinde korona virüs nedeniyle 68 kişi daha hayatını kaybederken, ülke genelinde ölü sayısı 6 bin 486'ya, vaka sayısı ise 103 bin 135’e yükseldi.

İran'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle can kaybı ve vaka sayısı artmaya devam ediyor. İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, ülkedeki korona virüs salgınına yönelik yaptığı açıklamada, son 24 saatte 68 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam ölü sayısının 6 bin 486'ya yükseldiğini bildirdi. Cihanpur, ülkede son 24 saatte bin 485 kişinin Covid-19 testlerinin pozitif sonuç verdiğini, toplam vaka sayısının 103 bin 135'e ulaştığını açıkladı.

Ülkede genelinde 82 bin 744 kişinin virüsü yenerek taburcu olduğunu ifade eden Cihanpur, şu ana kadar 544 bin 702 Covid-19 testi yapıldığını aktardı. Cihanpur, "Şu anda hastanelerde 2 bin 728 kişi yoğun bakımda ve durumları ağır" ifadelerini kullandı.

Aynur Sena Çabuk

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