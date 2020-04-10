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İran'da korona virüsünden son 24 saatte 122 kişi hayatını kaybetti

İran'da korona virüsünden son 24 saatte 122 kişi hayatını kaybetti
İran'da korona virüsünden son 24 saatte 122 kişi hayatını kaybetti

İran’da son 24 saat içerisinde korona virüsü kaynaklı 122 can kaybının daha gerçekleştiği bildirilirken, ülke genelinde korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 232'ye, vak'a sayısı ise 68 bin 192’ye yükseldi.

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, ülkedeki korona virüs vak'alarına ilişkin son istatistikleri paylaştı. Cihanpur, ülkedeki toplam onaylanmış vak'a sayısının 68 bin 192'ye, ölenlerin sayısının ise 4 bin 232'ye yükseldiğini açıkladı. Son 24 saat içerisinde bin 972 kişinin korona virüs testlerinin pozitif çıktığını söyleyen Cihanpur, 122 kişinin de hayatını kaybettiğini ifade etti.

Cihanpur, ülkede korona virüsünden iyileşip taburcu olanların sayısının ise 35 bin 465 kişiye ulaştığını ifade etti. Cihanpur, şu ana kadar 242 bin 568 Covid-19 testi yapıldığını söyleyerek, ”Şu anda hastanelerde 3 bin 969 kişi yoğun bakımda ve maalesef durumları ağır” dedi.

Aynur Sena Çabuk
 

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